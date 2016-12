Liv og leven i kirka

Det har blitt en tradisjon at Care gospel den 23. desember fyller opp benkeradene i Harstad kirke. Så også i år.

En time før midnatt svingte dirigent Dominique Guyot taktstokken for den tradisjonsrike midnattskonserten.

Guyot hadde god kontroll på koret; i alt 24 korister; åtte sopraner og åtte altstemmer på kvinnefløyen. På mannsstemmene er det fire basser og fire tenorer.

Koret fikk solid musikalsk oppbacking fra kapellmester Martin Nordvik Olsen på tangenter, Thomas Nordvik Olsen (gitar), Geir Akselsen (trommer) og Jørgen Enoksen (bass).

Flere av korets medlemmer sang solo. Ann Kristin Brinchmann, Line Solnes, Elisabeth Fossen Paulsen, Stig Andersen, Kim Jakobsen, Marianne Jakobsen, Gøril Katarina Bendiksen og Nancy Vollstad sto alle foran og sang sine låter.

Det var som vanlig en fin opplevelse. og koret sang flott - for oss som ikke hører det så ofte, virker det som at det klarer å holde et godt nivå og har mange gode solister i egne rekker. Programmet besto av en god blanding gospel- og julesanger, og vakrest er det når Guyot selv bidrar på sang.

Dette er en førjul-tradisjon kan kan håpe overlever lenge.