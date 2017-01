Lover svenske tilstander

Publikum får møte Nordnorsk opera- og symfoniorkester (NOSO) sin sinfonietta i samspill med Forsvarets musikkorps Nord-Norge (FMKN) unge spreke slagverksgruppe – under ledelse av dirigent Leif Karlsson, Kroumata-veteran med 30 år i ensemblet, som ble lagt ned i fjor.

Slagverksekspert

–I tillegg kommer landsdelens ledende slagverksekspert som guide på scenen: Stormen-sjefen Rolf-Cato Raade; profilert kulturleder og tillitsvalgt for alle Norges kulturhus – men også slagverker med lang fartstid i Sveriges Radios Symfoniorkester og den svenske hovedstadens slagverksmiljø. Det sier Anders Eriksson, festivalsjef for Ilios. Festivalen arrangeres i perioden 2. -5. februar.

Kroumata

– Svenskene har Zlatan, Benny Andersson og IKEA. Inntil i fjor hadde de også Kungens personlige favoritter, seks menn med trommestikker og svart pologenser som i noen land var mer kjent enn kungen selv, sier Eriksson.

Han var selv svoren tilhenger av sine hardtslående landsmenn, som presterte å bli folkeeie – som samtidsensemble.

Samtids-kø

– Publikum sto i kø til de årlige konsertene i Stockholms Filadelfia-kirke med sine 2.000 plasser, ensemblet ble parodiert av Sveriges fremste satiriker og invitert til det svenske kongeparets bursdager og jubileumsfester. I 40 år reiste de verden rundt fra Nordreisa til Nagasaki, og sørget for at Sverige var enda mer enn ABBA og Gunde Svan, sier Eriksson, som legger til at Kroumata var resultatet av en målrettet satsing i et naboland som manglet både olje og gass, men som tok seg råd til å ha et stort slagverksensemble i verdensklasse.

–Det er svenske tilstander det, sier Eriksson.

På scenen vil FMKNs slagvergruppe stå sammen med Jennifer Torrence og Øyvind Øksnes. Gjester er Steinar Døvle (fløyte) og Ole Thomas Gjærum (trompet) fra FMKN. Det vil være strykere fra NOSO og Norrbotten NEO, et svensk kammerorkester. Konserten er i Harstad kino 3. februar.

Fra før er det klart at Sidsel Endresen kommer til åpningskonserten.