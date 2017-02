Støtter Narviks VM-søknad

Det kommer fram i en pressemelding underskrevet av lederne i de tre nordligste idrettskrestene, Knut Bjørklund fra Troms, Reinert Aarseth fra Nordland og May Bente Eriksen fra Finnmark.

De nord-norske idrettskretser stiller seg bak Narvik kommunes arbeid for å bli norsk søkerby til alpin-VM 2025.

- Narvik har anlegg og infrastruktur til å kunne påta seg et slikt arrangement. Byen har tidligere vist seg som en verdig arrangør av World Cup i de samme idretter, heter det i pressemeldingen.

- Det vil være utviklende for norsk idrett å kunne ta i bruk hele landet til store internasjonale idrettsarrangement. I et næringsperspektiv vil spektakulære TV-bilder fra nord til et stort internasjonalt publikum, støtte opp om den nordområdesatsing som myndighetene i Norge ønsker, og som også idretten må ta sin del av ansvaret for å gjennomføre, skriver Bjørklund, Aarseth og Eriksen.