TV 2: Terrorsiktet Tromsø-advokat regnes som tilregnelig

Dette kom fram i rapporten som ble et tema i forbindelse med fengslingsmøtet i Salten tingrett tirsdag.

– Konklusjonen er at han er strafferettslig tilregnelig. Det har min klient ment hele tiden og det oppfatter han som en bekreftelse av hans syn på saken, sier advokatens forsvarer Tarjei Ræder Breivoll til TV 2.

I dagens fengslingsmøte la politiet ned krav om fire nye uke i varetekt. Kjennelsen er ventet onsdag formiddag.

– En tullesak

Det var i november i fjor at mannen i 30-åra ble pågrepet i København, etter at han gjentatte ganger skal ha postet det som påtalemyndigheten mener er trusler på Facebook.

I en video sier mannen blant annet at han er «livsfarlig».

– Jeg kjører en stor bil. Hvis jeg kjører på noen, hvor mange kan jeg drepe da?

Siktelsen mot mannen er på totalt fem poster. Han er også siktet for trusler mot politiet som er gjengitt i sosiale medier, der det dreier seg om trusler om seksuelle overgrep mot en kvinnelig ansatt i politiet og drapstrusler mot navngitte enkeltpersoner.

Ifølge Salten tingrett heter det at siktedes ytringer på Facebook over de siste to månedene har blitt stadig mer ekstrem.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. På telefon fra Bodø fengsel, har mannen tidligere sagt til iTromsø at han håper saken kommer opp for retten.

– På bakgrunn av det jeg er siktet for så er dette helt rett reagert fra tilsynsrådet side. Jeg skjønner at de må det, men jeg mener at dette er en tullesak. Jeg erkjenner ikke straffskyld, har mannen sagt.

– Jeg mener ikke at jeg har gjort noe galt, men at jeg brukte ytringsfriheten min. Det er ytret på min Facebook-konto, og der mener jeg at jeg må si det jeg vil uten at jeg blir siktet for det, fortsatte han.