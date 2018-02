Meglingen mellom Troms og Finnmark starter på onsdag – men ikke i Nord-Norge

nyheter>>

Knut Storberget skal lede meglingen, etter at forhandlingene mellom de to fylkene har brutt sammen flere ganger. Storberget er tidligere justisminister for Arbeiderpartiet og påtroppende fylkesmann i Oppland og Hedmark.

Brøt sammen

I slutten av januar brøt forhandlingene sammen for andre gang. Da uttalte fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) til iTromsø:

– Vi hadde en fruktbar dialog torsdag, men i dag var det tilbake til situasjonen i november med beskrivelser og karakteristikker jeg trodde vi var ferdige med. Derfor fant jeg ingen grunn til å fortsette forhandlingene.

På Gardermoen

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) leder forhandlingene for Finnmark fylkeskommune.

Meglingen skal skje onsdag klokken 20.00 denne uka på Park Inn Radisson Oslo flyplasshotell ved Gardermoen.