Svolvær; Småfly styrtet i sjøen ved flyplassen. Redningsaksjon pågår nå med alle etater. Saken blir oppdatert, melder Nordland poltidistrikt rett før klokken 21.00 søndag kveld.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge opplyser til VG at to personer er observert i havet etter at et småfly gikk i vannet søndag kveld.

Redningsskøyta var raskt på stedet, men hadde klokka 21.05 forlatt stedet igjen.

Helikopter er i området og landet på torget i Svolværklokka 21.12, melder lofotposten.no søndag kveld.