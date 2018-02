- Ble truet av UNN-direktøren

nyheter>>

Under et styremøte i Helse Nord 13. desember i fjor fortalte Marianne Telle at hun hadde opplevd trusler i forbindelse med behandlingen av PCI-saken. Hun varslet i januar at hun ikke ville anmelde truslene. Nå har imidlertid Telle uttalt seg til Dagens Medisin om en telefonsamtale hun hadde med UNN-direktør Tor Ingebrigtsen 11. desember i fjor.

– I telefonsamtalen tydeliggjorde han at han ga meg beskjed om å sørge for at styret fattet et vedtak som gikk i UNNs favør. Det vil si: Å gå imot etablering av et desentralisert PCI-tilbud i Bodø, sier Telle til Dagens Medisin, og fortsetter:

– Han legitimerte dette med tre ting. At noe annet ville føre til en dekonstruksjon av UNN, det ville i så fall være mitt ansvar, et personlig ansvar. Det andre var at Helse Nord var mindre betydningsfull enn UNN. Det tredje var at dersom jeg ikke sørget for at dette skjedde, så ville det få personlige konsekvenser for meg.

- Beklager

Ingebrigtsen, som i går informerte om at han sier opp sin stilling som UNN-direktør, er blitt konfrontert med Telles uttalelser og gir følgende svar til Dagens Medisin:

– Jeg har hele tiden engasjert meg sterkt for det fagmiljøet jeg er ansvarlig for. At dette engasjementet i en sammenheng har blitt oppfattet som noe annet beklager jeg. Men jeg er glad for at styreleder nå selv sier at hun ikke ble utsatt for et personlig angrep. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere påstandene som blir fremsatt.