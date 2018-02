Kjøper lokalt firma og utvider satsingen i Harstad

nyheter>>

Det skjer ved kjøp av Harstad-firmaet Regnskapscentralen Nord AS. Dette betyr at ti medarbeidere nå får ny arbeidsgiver, og mer enn 200 bedriftskunder får ny leverandør.

– Harstad og Hålogaland er et svært viktig område for oss. Gjennom dette oppkjøpene styrker vi satsingen vår der, spesielt mot næringslivet, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank1 Nord-Norge i en pressemelding fredag morgen.

Regnskapscentralen-eier Svein Olav Skommesvik (75) velger å selge regnskapsvirksomheten han selv etablerte i 1978, og inngå i en større allianse.

– Regnskapsbransjen er som mange andre bransjer i endring, og valg av ny eier er gjort for å trygge en solid og stabil drift og utvikling av selskapet i fremtiden. Jeg er glad for at den nye eieren har sin ledelse forankret i Nord-Norge, sier Skommesvik.

Også Tom Robert Aasnes, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, peker på kraftsamling som et vesentlig fortrinn:

– I vår bransje skjer det veldig mye, veldig raskt. Det er ikke enkelt for mindre regnskapsselskaper å henge med på områder som digitalisering og automatisering. SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge er langt fremme når det gjelder moderne løsninger på disse områdene. Kombinert med den kompetansen og de tjenestene som finnes i SpareBank 1 Nord-Norge for øvrig, gir dette klare fordeler for våre kunder. Det tror jeg kundene vil merke.

I løpet av 2018 vil Regnskapscentralens kontor i Harstad slås sammen med Regnskapshusets kontor, som da vil bli cirka 18 ansatte. Svein Olav Skommesvik vil arbeide ut juni 2018. Trond Børre Harila, avdelingsleder i SpareBank 1 Regnskapshuset i Harstad, blir leder etter samlokaliseringen.

Dette er SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge: