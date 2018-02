Fransk flygigant: Nord-Norge perfekt for el-fly

nyheter>>

Det var under luftfartskonferansen i Bodø at daglig leder Glenn Llewellyn i flyselskapet Airbus skal ha holdt foredrag om selskapets satsing på elfly.

Nord-Norge godt egnet

De er foreløpig i gang med å utvikle en prototype, i første omgang på et hybridfly, sammen med Siemens og Rolls-Royce. Så skal de utvikle rene elfly med plass til 10-19 passasjerer, før de håper å ha større passasjerfly, med plass til 100 passasjerer, klare innen 2030.

For små elfly, er det nordnorske kortbanenettet perfekt egnet, mener Llewellyn.

– Den elektriske teknologien passer bra for korte ruter, med få passasjerer, sier Llewellyn til NRK.

Dette nettet kan være aktuelt å teste slike fly på, og kan være et interessant marked for dem som vil ta i bruk elfly i Norge, er hans konklusjon.

Llewellyn tror også korte flyvninger kan bli billigere med den nye teknologien.

Widerøe positive

Widerøe, som primært flyr på kortbanenett, er svært interessert i elflymulighetene.

– Vi er nødt til å begynne å tenke på et skifte over til en ny teknologi og en ny flytype, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, til kanalen.

Han påpeker at flyene de har i dag, begynner å bli gamle, og håper batteridrevne fly er framtida for selskapet. Nilsen sier til NRK at han har håp om at vi vil se de første elflyene rundt 2025-2030.