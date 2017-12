Denne Tromsø-videoen er sett av over 3 millioner: – Turistpotensialet er uforløst

Magnus Joki Arild, som til daglig leder Magy Media AS, er mannen bak videoen som viser det kraftige snøfallet natt til tirsdag i Tromsø.

– Jeg landet på Langnes flyplass litt etter midnatt, og ba kjæresten min kjøre meg rett til Storgata for å filme snøværet, sier Arild til iTromsø.

35 millioner følgere

Videoen ble publisert på en av Magy Medias Facebook-kontoer, Tromsolove, og har blitt spredt over hele kloden de siste dagene.

– Den er sett over 3 millioner ganger. Jeg er ikke overrasket over at videoen ble populær, siden video av snøvær slår ekstremt godt an internasjonalt, men jeg hadde ikke trodd at så mange kom til å se den, sier Arild.

Dette er allikevel bare starten for filmsnutten fra Storgata. Nå har nemlig en britisk storfisk bitt på video-agnet.

– Vi ble kontaktet av Unilad, som har lagt videoen inn i sin publiseringsplan. Unilad har 35 millioner følgere på Facebook, så videoen kommer til å bli sett av langt flere enn 3 millioner mennesker – over hele verden.

– Stort marked internasjonalt

Arilds selskap, som har base i Tromsø, har som mål å promotere Nord-Norge. Han mener at værfenomener vi nordlendinger tar for gitt blir oppfattet som noe spesielt og unikt i utlandet.

– At denne videoen sprer seg raskt illustrerer at turistpotensialet til Nord-Norge er uforløst, mener mediesjefen.

Han peker på at det har gått inflasjon i nordlys- og midnattsolbilder, men at vi enda ikke har fått vist landsdelens fulle bredde.

– Ekstremvær er det et stort internasjonalt marked for. Hvis vi kan vise frem hva Nord-Norge har å by på, spår jeg en voldsom vekst i landsdelens turistnæring.