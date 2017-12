- Kraftig digital vekst

Det kommer fram i ei pressemelding fra rittarrangøren, som viser til en fersk rapport medieavdelingen i franske ASO har laget. Spesielt blant internasjonale følgere har interessen vokst, både i forhold til antall fans og deres engasjement i ulike kanaler.

7,2 millioner seere

TV-dekningen når fortsatt ut til flest tilhengere, og årets ritt i august ble vist av hele 34 kringkastere i 190 land. Det er en økning fra 25 kringkastere i 180 land i 2016. Bare på Eurosport ble Arctic Race vist i 31 timer til et estimert antall på 7,2 millioner unike seere. I Norge hadde rittet 152.000 seere i snitt i siste time hver sending, og internasjonalt er Arctic Race det mest sette norske sykkelrittet.

Det er de digitale kanalene som viser størst vekst. Med 75.500 følgere i sosiale medier, fordelt på Facebook, Twitter og Instagram, viser rapporten til hele 3 millioner videovisninger under 2017. Det er en tredobling i forhold til året før. I tillegg har 61.700 følgere på Facebook gjort Arctic Race til det tiende mest fulgte sykkelrittet i verden.

- Fornøyd

Også på rittets nettsider spores det en markant økning i internasjonalt engasjement. Den offisielle hjemmesiden hadde totalt 472.000 sidevisninger under rittet, ei økning på 32 prosent fra året før.

– Vi er godt fornøyd med hvordan interessen for rittet øker, ikke minst internasjonalt, og det merkes nå at Arctic Race er i ferd med å etablere seg i den internasjonale sykkelkalenderen. Spesielt i Frankrike ser vi at stadig flere får øynene opp for rittet i nord, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway.