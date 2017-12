Femdoblet eksporten av laks til Kina

– Det er en stor gladnyhet og en førjulsgave til laksenæringen. Det har vært økning i eksporten av norsk laks til Kina fem uker på rad, eksporten er nå den høyeste på to år. Noe har skjedd. Importørene sier det er enklere å importere norsk laks, sier Norges fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo i Norges sjømatråd, til Dagens Næringsliv.

Kina innførte strenge restriksjoner på import av norsk laks etter at Nobelkomiteen tildelte fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Nye regler for import førte til at norsk fersk laks ble liggende flere uker i tollen, noe som satte en effektiv stopper for laksesalget til Kina.

I mai i år signerte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) en protokoll med kinesiske veterinærmyndigheter, der det igjen ble åpnet for norsk lakseimport i Kina. Det har tatt flere måneder å få satt avtalen ut i livet, men nå ser det ut til at restriksjonene på import er fjernet.

– Den store nyheten er at det nå går norsk laks til hoveddestinasjonene Beijing og Shanghai, og det har knapt skjedd de siste seks årene. Det er et veldig viktig og gledelig skritt i normaliseringen av lakseeksport til Kina, sier Bjørgo.