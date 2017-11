Arrestert etter mistanke om innbrudd og bilbrukstyveri på Sortland

Det dreier seg om en mann i 30-årene, melder politiet.

– Vi fikk melding om at en person «lusket» rundt et bolighus rundt midnatt. Det var veldig god «sporsnø» og vi fant senere en bil ved XL-bygg, som ikke tilhørte der. Etter at vi fant ut hvor bilen hørte hjemme, ble det funnet to iPader i snøen utenfor huset der bilen ble tatt, opplyser operasjonsleder Mats Bernhoft. Han opplyser for øvrig at politiet ennå ikke har kommet i kontakt med bileieren.

Etterforskningen knyttet bilbrukstyveriet til en person. Vedkommende ble ved 0500-tiden pågrepet. Vedkommende vil bli avhørt i dag tidlig.

Politiet har mistanke om at flere bolighus kan ha hatt besøk av den antatte gjerningsmannen.

– Dersom noen har mistanke om innbrudd i huset i natt, må de ta kontakt med politiet, sier Bernhoft.

– Hvordan koplet dere mistenkte til bilen?

– Det har med bilnøkkelen å gjøre, sier operasjonslederen.