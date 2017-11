Folk fulgte oppfordringen fra Troms Kraft: – Markant nedgang i strømforbruket

– Vi mener at det faktisk var slik at det var en nedgang i perioden som vi normalt ville hatt en topp. Vi ser effekten av det. Det har selvfølgelig også vært en del kunder uten strøm, men det var en markant nedgang som vi sannsynligvis ikke hadde sett hvis ikke folk begrenset strømbruken, sier Erling Dalberg, Kraftforsyningens distriktssjef for Troms.

– Vi takker alle innbyggerne som var med å bidro for at vi kunne opprettholde kraftforsyningen, legger han til.

Rasjonering

Torsdag herjet ekstremværet «Ylva» i store deler av Nord-Norge. Flere Troms Kraft-kunder mistet strømmen, og det er fortsatt tusenvis som er berørt. Likevel kunne konsekvensene vært større dersom folk ikke fulgte oppfordringen fra Troms Kraft.

– I verste fall måtte vi ha rasjonert. Da ville vi måttet koble ut område for område i perioder, forklarer Dalberg.

Forberedt

Han forteller at de var godt forberedt på «Ylvas» ankomst i nord.

– Vi hadde godt med mannskap tilgjengelig, og hadde folk ute hele natten for feilrettinger og utkoblinger, sier han.

Fortsatt er det om lag 1.800 kunder som fredag morgen er uten strøm. Dette er i hovedsak deler av Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv, Rossfjorden i Lenvik og Dyrøy, i tillegg til Aursfjorden i Balsfjord. Dalberg forteller at de jobber for at alle skal få strømmen tilbake så fort som mulig, men noe tidspunkt for når de berørte stedene igjen vil være påkoblet strømnettet, kan han ikke gi. Dette fordi det fortsatt er utfordrende værforhold enkelte steder.