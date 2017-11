Skal du handle julegaver på nett? Dette er tipsene

Når du handler på nett fra utlandet er det flere ting det er lurt å huske på. Her er syv tips fra Tolletaten.

1. Frakt- og forsikringskostnader

Dersom det du handler koster under 350 kroner – inkludert frakt og forsikring – trenger du verken å betale toll eller merverdiavgift. Derfor kan det være lurt å sjekke den totale kostnaden på varen, inkludert frakt og forsikring, så du vet om innkjøpet ditt havner over eller under denne grensa. Grensen på 350 kroner gjelder ikke alkohol- og tobakksvarer.

2. Merverdiavgift på varer over 350 kroner

Er verdien på det du bestiller 350 kroner eller mer, må du betale 25 prosent merverdiavgift og eventuell toll. Det er ikke merverdiavgift på bøker uansett verdi.

3. Toll på klær

Det kan være tollavgift på noen typer klær, men ikke sko og hodeplagg. Tollsatsen varierer ettersom hva slags type klesplagg det er. Tollen kommer i tillegg til merverdiavgiften.

4. Transportør kan ta betalt for fortolling

Transportøren kan kreve fortolling av varen. Hva prisen er vil variere ut ifra hvilket firma du bruker. Tolletaten tar ingen betaling ved fortolling.

5. Er du sikker på at siden er norsk?

Tolletaten advarer om at noen nettsider kan se ut til å være norske, men opererer fra utlandet. Dette betyr at du må betale merverdiavgift og eventuell toll dersom du handler for over 350 kroner. Under kjøpsvilkår på nettsiden skal det fremkomme om varen blir sendt fra utlandet.

6. Sjekk hvor mye du må betale

Både Posten og Tolletaten har importkalkulator der du kan regne ut hvor mye julegavehandelen vil koste deg. Disse importkalkulatorene finner du på nettsidene deres.

7. Hvem har pakken din?

Hvis du får beskjed om at pakken ligger til fortolling betyr det at en transportør, som for eksempel Posten, har den. Det er ikke Tolletaten som har sendingen, men den som frakter varen.