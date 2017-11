Amalie (19) rakk ikke bussen. Nå er hun millionær.

Mandag kveld skulle hun ta bussen fra Giæverbukta, men etter å ha mistet den gikk hun innom Narvesen på K1 hvor hun kjøpte seg fire Flax-lodd.

I følge Norsk Tipping dro hun hjem for å skrape loddene og uten gevinst på de tre første.

- Jeg trodde ikke det jeg så først, og måtte sende bildet av vinnerloddet til pappa for å høre om jeg så klart. Jeg var jo helt i sjokk. Det er helt sykt at jeg er millionær, forteller 19-åringen til Norsk Tipping.

Bil og førerkort

Engen går siste året på videregående og har gjort seg noen tanker rundt hva hun skal bruke pengene til.

- En god del skal jeg sette av til sparing, så vil jeg ta med mamma og pappa på en ferietur. Jeg skal ta lappen og kjøpe meg en bruktbil. Tenk at jeg kan gjøre alt dette, forteller den glade vinneren til Norsk Tipping.

Kjempemorsomt

Millionflax-loddet ble solgt på Narvesen på K1, og kjøpmann for butikken, Erik Solbakken, forteller at det er sjelden vare.

– Vi har vel hatt folk som har skrapt fram 10.000 kroner tidligere, men ingen som har kjøpt lodd hos oss har vunnet toppgevinsten før, forteller Solbakken.

– Vi har hatt et par lottomillionærer før, men dette er kjempemorsomt. Det er alltid gøy når folk vinner de skikkelig store gevinstene.

Ung vinner

Solbakken forteller at den heldige vinneren ikke brukte lang tid på å komme tilbake med vinnerloddet.

– Jeg har snakket med den ansatte som var på jobb i går kveld, som fortalte at han var ganske skjelven da han kjørte vinnerloddet gjennom maskinen. Det er også ekstra artig at det er snakk om en ung person. En million kroner er en fin hjelp på vei mot bolig og nå rett før jul, sier Solbakken.

God avkastning

Millionflax er Norsk Tippings mest populære flaxlodd til tross for at vinnersannsynlighet på toppremien er 1: 600.000. Det er likevel kun syv dager siden en kvinne fra Gjøvik-området også vant toppbeløpet.

– Diplomet vi får fra Norsk Tipping skal henge godt synlig her hos oss når den kommer. Det er tross alt snakk om en ganske brukbar avkastning på et lodd til 25 kroner, sier Solbakken med et smil, før han legger til:

– Og det er jo ingen som faktisk forventer å skrape fram en million kroner.