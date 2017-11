Åtte av ti stikker fra bulk eller ripe

Forsikringsselskapene får årlig inn nesten 90.000 meldinger om skader på bil på parkeringsplassen. Åtte av ti skyldige stikker av.

– Det er en brist i folks moral når det kommer til slike skader. Jeg er overbevist om at de fleste merker at de er borti i en annen bil, men de bryr seg ikke. Det er kun unntaksvis vi får skademelding med to aktører. Det at åtte av ti stikker av, forteller meg at når det kommer til stykket er vi et folkeslag med dårlig moral, sier informasjonsdirektør Jon Berge hos If forsikring til Stavanger Aftenblad.

Berge tror trange parkeringsplasser er årsaken til mange av skadene.

Vanligvis er egendalen på 6.000 kroner på kaskoforsikringen. Skriver man skademelding til forsikringsselskapet, betyr det at skadene har oversteget det beløpet.