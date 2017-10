Daglig leder om innbruddet: - Ser ut som de visste hva de skulle ta

Daglig leder om innbruddet: - Ser ut som de visste hva de skulle ta

Like over klokken fire natt til onsdag ble Beathe Olsen vekket med den beskjeden hun har fryktet mest i sin ti år som daglig leder for urmaker-butikken - at de var ranet.