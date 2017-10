- Vi har en mulig brannstifter løs

I en pressemelding mandag skriver politiet at brannen i Langnesveien, der det tok fyr i en carport til en bolig, ble tilført bar ild.

- I det legger vi at den er påsatt på en eller annen måte, uten at politiet per nå vet på hvilken måte dette har skjedd, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon.

Hermandsen forteller videre at det ikke er funnet brennbar væske på stedet.

Når det gjelder Dyrebeskyttelsens hjelpesenter, der 13 katter døde i brannen, har politiet ennå ikke konkludert med brannårsak.

- Vi ser de to brannene i sammenheng fordi det skjedde såpass samtidig. Men vi vet ikke hvilken brann som startet først, sier Hermandsen.

Nødetatene fikk melding om de to brannene ved Prestvannet like etter klokken 5 natt til lørdag. Da brannvesenet kom til hjelpesenteret var huset allerede overtent og de 13 kattene som bodde der døde av røykforgiftning.

iTromsø kjenner til at en nabo skal ha sett en person som stod i skogen i området mellom de to husene kort tid etter at det begynte å brenne. Personen som skal ha sett ut som en mann, og ifølge naboen filmet han de to brannene. Da han ble oppdaget sprang han i motsatt retning.

Hermandsen bekrefter at politiet også har fått denne vitnebeskrivelsen, og har avhørt naboen.

- Vi har hørt historien, og denne vitneobservasjonen er viktig for oss. Men samtidig er den en brikke i et større puslespill, og etterforskningen er langt fra ferdig, sier Hermandsen.

Hittil har ikke politiet gjort noen pågripelser i saken, og de har heller ingen mistenkte.

- Så det betyr at det går en brannstifter løs?

- Ja, det kan se ut som det går en mulig brannstifter løs, sier Hermandsen, og legger til:

- Vi ønsker at folk som har sett noe i det aktelle tidsrommet melder seg. Alt er av interesse, hva gjelder bevegelser, personer eller andre ting. Vi ber derfor publikum om å ringe inn tips på 02800.

I pressemeldingen skriver også politiet at brannen som oppstod, og totalskadet en bolig ved Alfheim søndag, ikke sees i sammenheng med de to brannene ved Prestvannet.