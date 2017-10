Skiftet til piggdekk for sikkerhets skyld, men ble ilagt bot: – Det er helt urimelig

Onsdag var reisefølget fra UiT på 30 stykker dratt fra Tromsø til Alta for det som er en årlig ekskursjon for studentene på denne tiden. Audun Rikardsen, som er professor i arktisk og marin biologi ved UiT, vet av egen erfaring at vær og kjøreforhold kan være ustabilt på denne årstiden.

Reisefølget hadde derfor – basert på tidligere års erfaringer – byttet til piggdekk fordi de skulle over flere fjelloverganger på turen.

– Sikkerhet først

I Nordland, Troms og Finnmark er det piggdekkforbud fra og med 1. mai til og med 15. oktober, men du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret krever det. Krav om veigrep veier tyngre enn fristene, ifølge lovdata.no.

– Vi har opplevd nestenulykker før med sommerdekk på denne tiden, og vi skor oss etter dette og setter sikkerheten først. Vi skulle over flere fjelloverganger på veien og der kan det ofte være nattefrost og også snø på denne tiden av året, sier Rikardsen.

Men reisefølges piggdekkbruk falt ikke i god jord da de ble stoppet i kontroll hos Statens vegvesen i Alta – like nedenfor Eibyelva.

Forbannet

Professoren var den første som ble tatt inn til kontroll, før resten av reisefølge på fire biler fulgte etter.

– De påpekte at vi kjørte med vinterdekk, og sa at de måtte ilegge oss bot. Vi forsøkte å forklare dem hvorfor vi hadde dette, men fikk liten forståelse. Da ble jeg ganske forbannet. Her er det snakk om få dager før det er lovlig med piggdekk. I tillegg skal man alltid bruke skjønn. Det føltes utrolig urettferdig at vi i stedet for å få honnør for å tenke sikkerhet, blir pålagt bot for nettopp dette.

– Veivesenet var lite interessert i å høre på argumentasjonen vår, og vi ble ilagt bøter. Men dette er en sak vi ikke kommer til å gi oss på, sier han.

– Vi setter alltid sikkerheten til studentene først og vi kommer også til å gjøre det samme neste år og i mange år fremover, sier Rikardsen.

Vil klage

Selv er han overrasket over at veivesenet ikke tok mer hensyn til argumentasjonen for bruk av piggdekk.

– Vi bor jo tross alt i Nord-Norge, og det hadde snødd i Alta noen dager før vi dro fra Tromsø og det var nattefrost hver natt mens vi var i Alta, hevder Rikardsen.

– At det ikke utlyses skjønn i denne situasjonen, finner jeg helt uforståelig, sier han.

Han forteller at fire av sjåførene fikk ei personlig bot hver på rundt 1.000 kroner.

– Vi skal klage, men det blir jo mye ekstra arbeid. I tillegg skaper det dårlig stemning når vi prøver å gjøre ting rett, men ender opp med å få straff for dette.

– Dette er helt urimelig. Det oppleves som arrogant og et paragrafrytteri fra veivesenets side. Når vi bor her i nord, så skal man sko seg etter forholdene, i alle fall når man skal på langtur og over flere fjelloverganger, og det er noe alle vet som bodd her nord noen år. Jeg har også opplevd tidligere år å bli blitt stoppet på slik langtur i samme periode av politiet, men da har de forstått vurderingen vår, sier han.

– Ingen grunn til å kjøre med piggdekk

Sten Kristian Berg, seksjonssjef for Statens vegvesen i Finnmark, avviser kritikken fra Rikardsen.

– Vurderingene vi gjorde her var å se på føret som var den dagen, det som har vært og føret fremover. Vi har hatt tidenes høst og det har ikke vært noe snø, dermed har det overhodet ingen grunn til å kjøre med piggdekk, sier Berg til iTromsø.

Torsdag, dagen etter kjøreturen, kom imidlertid meteorologene med oppfordring til bilister om å kjøre forsiktig Troms. Dette fordi tåke og minusgrader kunne føre til glatte veier i indre strøk.

– Vi har ikke fått melding om noe is eller snø her. Vi tar hensyn til de områdene vi jobber i, sier seksjonssjefen.

– Vi har et regelverk å forholde oss til. Det er mange ganger vi har snø på denne tiden av året og da godtar vi piggdekk. Men slik er det ikke nå.

– Feil vurdering

Han er helt sikker på at det var feil vurdering av UiT-følget å legge om til piggdekk.

– De har full mulighet til å klage over bøtene. Men den dagen ble det vurdert slik at det ikke var nødvendig å bruke piggdekk, så det var feil vurdering av dem, sier han.