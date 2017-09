Tre mistet livet i ulykke ved E6 på Hatteng

Ulykken E6 Hatteng: Tre personer er bekreftet omkommet, og fire skadet, melder Troms politidistrikt søndag ettermiddag.-

Nødetatene rykker ut til E6 Hatteng etter melding om trafikkulykke. Front mot front kollisjon, klokken 15.43.

Politiet sier tre personer i samme bil er bekreftet omkommet.

– Fire andre personer er skadet og fraktes til UNN, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NRK Troms.

Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til ulykken.

Til Nordlys sier kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN at det er to voksne og to barn som er skadd og fraktet til sykehuset. Heller ikke han kan gi noen opplysninger om skadeomfanget.

– Politi og brannmannskaper er til stede på ulykkesstedet, og en person måtte skjæres løs, sier operasjonslederen

Også veivesenets ulykkeskommisjon er på vei til stedet. Veien er stengt inntil videre forbi ulykkesstedet.

Hallgeir Naimak bor i området og opplyser at det er lange køer på stedet. Fartsgrensa ved ulykkesområdet er 80 km/t.

– Det ser ut som at ulykken har skjedd omtrent en halv kilometer sør for campingplassen på Slettnes. Det er lange køer på E6, sier han.

Statens vegvesen melder at veien er stengt inntil videre, melder Framtid i Nord søndag ettermiddag.