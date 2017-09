Rolf Breimo fikk salen til å knekke sammen av latter

Seks lokale komikere stilte opp på scenen i Nordic Pop up Pub fredag og lørdag for smekkfulle hus. Forestillingene ble utsolgt på få minutter, og viser kanskje at Harstad sulter etter stand up. Se videoene fra forestillingene her.

