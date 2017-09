Er vi på rett eller feil kurs? 

Ny teknologi gjør det mulig å fjerne gen som garantert gir dødelig sykdom. Men det er forbudt i Norge. Hvorfor?

Og hva er grunnen til at Norge sier nei til å la friske kvinner fryse ned egg – for å prioritere jobb og karriere? Dette er temaer som vil bli belyst og diskutert når Elisabeth-Gråbøl Undersrud og Truls Petersen fra Bioteknologirådet gjester Forskningsdagene mandag.

Omstridt

Teknologien gir uante muligheter når det kommer til genredigering og genmodifisiering.

Samtidig er dette et felt med en rekke etiske problemstillinger og dilemmaer som tidvis har gir debatten en svart-hvitt-dimensjon. Blant de mange problemstillingene som reises, er hvorfor norsk lov skal være langt mer restriktiv enn amerikansk lovgivning, der organisasjoner som Apple og Facebook sponser frysing av egg som en del av bedriftens frynsegoder. Dette for å være attraktiv for unge kvinner?

Dette kan oppfattes som ekstremt, men det er samtidig virkeligheten. En virkelighet som bør debatteres på en egnet arena som Forskningsdagene er, sier direktør Trond Slettbakk i Kupa.

Sorteringsssamfunn?

I løpet av det timelange lunsjforedraget vil man også diskutere hvorvidt vi er på full fart mot et sorteringssamfunn som ikke gir rom for det naturlige mangfoldet vi har i dag.

Seansen i Panorama kaffebar på universitetet vil også berøre temaet genmodifisert mat (GMO), og blant annet belyse det faktum at forskere nå jobber med genredigeringsteknikker som skal sørge for at poteter, griser og bananer blir bedre for miljøet og for helsa.

Det er et omfattende og interessant tema som bør være gjenstand for debatt og refleksjoner, sier Trond Slettbakk.

Møtet ledes av Kjell Rune Henriksen som er sjefredaktør i Harstad Tidende