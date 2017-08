Her mener folk at skoleveien er farlig

Politiet har i dag økt tilstedeværelse i trafikken langs skoleveiene. Det sier

– Vi oppfordrer alle til å vise hensyn i trafikken, melder Nordland politidistrikt på Twitter mandag morgen.

Interaktivt kart over farlige skoleveier

Mandag skal rundt 60.000 nye førsteklassinger ut på veiene. Fra hele Norge melder foreldre om veier og gater der hastigheten er for høy, skummel tungtransport og fortau som mangler, skriver forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Tusenvis av bekymrede foreldre har meldt inn trafikkfarlige punkter på selskapets interaktive nettkart, som viser hvilke skoleveier folk mener er utrygge i sine kommuner.

27.000 markeringer

Forsikringsselskapet utviklet i 2015 en GPS der folk ble bedt om å melde fra om utrygge skoleveier. Appen Slow Down GPS viser stort engasjement blant norske foreldre, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Siden lanseringen av kartet og GPS-en for to år siden er det gjort flere enn 27.000 markeringer i kartet, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

If håper kartet kan gi kommunal forvaltning, politikere og trafikkmyndigheter bedre grunnlag for å gjøre trafikkhverdagen sikrere for barn og unge på hjemstedet sitt.

– Det er både bra og litt skremmende å se dette store engasjementet. Men det viser dessverre at vi har en lang vei å gå før skoleveiene anses som trygge, sier Berge.

GPS med barnestemme

Forsikringsselskapet har i mange år engasjert seg i trafikkmiljøet rundt skolene, blant annet ved å spørre rektorene om deres syn på trafikksikkerheten.

I undersøkelsene går det fram at mer enn halvparten av norske rektorer frykter det vil skje en alvorlig trafikkulykke ved skolen deres, skriver If i pressemeldingen.

GPS-en slår automatisk over til en barnestemme når du er mindre enn 200 fra en skole.