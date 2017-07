Svolvær-gutt til Brighton

Mathias Normann (21) fra Svolvær har signert en treårskontrakt med Premier League-klubben Brighton & Hove Albion FC.

– Jeg gleder meg veldig og er kjempespent. Det som skjer nå er fortsatt litt fjernt, fortalte Normann til NRK tirsdag, like før avreise til England.

21-åringen er midtbanespiller og har spilt en sesong for Bodø/Glimt.

Til NRK sa han at han ikke hadde sett for seg at han skulle være på tur til en Premier League-klubb et år senere.

– Dette er stort, skriver. vol.no