Tjener bare 18 kroner på hver solgte billett

27. mars gjennomførte Ola Giæver den første flyturen med sitt nye flyselskap FlyViking.

Siden den gang har Giæver solgt flere av sine eiendommer for å øke kapitalen i selskapet, luftet ønske om egen hangar ved Tromsø lufthavn og lansert store planer for nye rutetilbud.

Tjener kun 18 kroner per billett

Søndag melder NRK at det nyoppstarta flyselskapet kun tjener 18 kroner per solgte billett.

– Dette er en salgspris for at folk skal få teste oss og se at dette er bra, slik at de også har lyst å fly med oss senere, forklarer Stein Terje Dahl, administrerende direktør i selskapet til NRK.

Skeptisk

Transportforsker Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI tror derimot ikke taktikken vil fungere.

– La meg være diplomatisk og si det slik: Jeg tror det blir vanskelig. De har oddsene mot seg, for de aller fleste flyselskaper som startes opp går dunken, sier Andersen til NRK.