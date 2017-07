Meteorolog har fortsatt tro på at russevarmen kommer

Meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø, Ida Fossli, forteller at for å få storvarmen til Nord-Norge, trenger vi litt hjelp. Det holder ikke bare med sol og fint vær.

Varme og stabilt høytrykk

– For at vi skal få russevarme, må det for det første være varmt i Russland. Det er stikkordet. Og så må vi ha en høytrykkssituasjon her i landsdelen, forklarer hun.

Fosslo forteller at denne høytrykkssituasjonen skaper et sirkulasjonsmønster, slik at de varme luftmassene som ligger over Russland kan strømme hit.

– Russevarmen kjennetegnes ved at det blir veldig varmt. Det må være 25–30 grader for at det skal være snakk om russevarme, forteller Fossli.

Sjeldent stabilt høytrykk

At russevarmen sjeldent tar turen innom Troms, bør ikke komme som noen overraskelse på noen. Årsaken til at det skjer så sjeldent er imidlertid ganske enkel.

– Om russevarmen kommer, styres av høy- og lavtrykk over for eksempel Kolahalvøya, slik at lufta som ligger over Russland kommer hit, forklarer meteorologen.

– Det er ikke så ofte vi har stabile høytrykk over Nord-Norge. Vi får små blaff innimellom, og da kan vi få russevarme, fortsetter hun.

Vi må altså skylde på sjeldent stabile høytrykk over regionen som årsak til manglende storvarme, for varme har de nok av i Russland.

– Kontinentale strøk av Russland ligger i le, så der er det varmt om sommeren. Utsiktene der fremover er over 30 grader, forteller hun.

Usikkert langtidsvarsel

Fossli forteller at det blir varmere til helgen, men noe russevarme blir det ikke.

– Lørdag blir det sol, men ikke helt skyfritt, og rundt 18 grader. Så er det muligheter for regn fra søndag av.

Når det gjelder utsiktene for russevarme fremover, er de ikke gode.

– Høytrykk kan man som regel se tidlig. Fra søndag av er det helt usikkert hva som kommer, så det er et tegn på at det ikke blir høytrykk de neste to ukene, forklarer hun.

Selv har hun fortsatt håp om besøk av russevarmen i løpet av sommeren.

– Jeg satser på slutten av juli, sier meteorologen håpefullt.

Media tar ofte feil

Meteorologen forteller at hun opplever at mediene ofte bruker begrepet russevarme feil.

– Ofte er det fordi avisene er litt tidlig ute med det. Hvis det er varmt her før det har blitt varmt i Russland, så er det ikke russevarme, sier hun og ler.

En annen kjent feil blant mediene er å melde om russevarme med en gang kvikksølvet kryper litt oppover gradestokken.

– Det som kjennetegner «russevarmen» er at det blir veldig varmt. 18 grader er ikke «russevarme», slår hun fast.