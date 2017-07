Maleriet ble sporløst borte: – Posten har sendt ut landsdekkende etterlysning

Å male et helt nytt bilde blir ikke billig for kunstneren.

Kunstner Hilde Sletvold fra Harstad hadde fått den store æren å lage et maleri til åpningen av et bygg i Bergen. Bygningen er oppkalt etter hennes store kunstnerforbilde Lars Lerin.

– Min gode kunstnervenn Synvis Glinn Nordin ringte meg. Han sa det at man kan male et nytt bilde, men man kan aldri gjenskape sjela som var i det forrige. Det var veldig fint sagt, sier hun.

Presseansvarlig i Posten, John Eckhoff, forklarer at de følger et internasjonalt regelverk for logistikk når slike saker behandles.

– Da jeg snakket med Posten forklarte de at jeg ikke kom til å få erstattet noe annet enn det jeg hadde betalt for sendingen, så det er jo ikke så veldig mye, sier Sletvold.

Sletvold er redd for at hun ikke vil klare å gjenskape et like bra bilde.

– Jeg var veldig fornøyd med det bildet jeg hadde laget. Nå vet jeg ikke hva som kommer til å skje, sier Sletvold, som håper bildet kommer til rette hvor enn det der.

Beklager

Eckhoff beklager situasjonen som er oppstått.

– Vi har sendt ut en landsdekkende etterlysning etter bildet, så det er folk i hele landet som leter etter det. Vi håndterer fryktelig mye gods. Uansett hvor god vi prøver å være, så skjer det feil fordi vi er en bedrift som består av mennesker. Men det er mennesker i hele landet som jobber med å få bildet til rette, sier Eckhoff.

LES OGSÅ: Denne fotoutstillingen skal møte turister hele sommeren

Fordi bildet er sendt som gods, mellom to treplater for beskyttelse, kan det hende bildet befinner seg i et godslager eller er sendt sammen med en annen levering.

– Jeg håper de leter i alle lagre og det som er, sier Sletvold, som selv har vært i kontakt med posten flere ganger.

– De sier det er som å lete etter en nål i en høystakk, men jeg må bare tro at det kommer til rette. Kanskje hvis jeg utlover dusør? spøker Sletvold.