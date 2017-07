Forsvunnet maleri forvekslet med emballasje og destruert

Bildet ble sendt fra Tromsø, og ble sist registrert i Trondheim før det forsvant. Maleriet til 40.000 kroner var pakket mellom to plater kryssfiner. På den ene siden var platene merket med navn, adresse og firmatape. Baksiden var helt tom.

– Maleriet er rett og slett forvekslet med emballasje, og er destruert, forteller Eckhoff.

Kryssfiner brukes ofte til transport. Platene, med maleriet mellom, ble altså båret ut av varebilen og plassert inntil en vegg.

– Den merkede siden av pakken var plassert inntil veggen og senere båret inn på avfallsrommet av en annen ansatt.

Eckhoff klarer hendelsen som en ulykke, men understreker at Sletvold ikke har noe skyld i utfallet.

– Kunden hadde gjort alt riktig ved pakkingen. Dette er utelukkende Posten sin feil, og vi skal så klart stramme inn rutinene på å sjekke hva som er i bilen. Dette skal ikke skje, sier han.

Filmet av overvåkingskamera

Da bildet forsvant sendte Posten ut en etterlysning etter det til hele landet.

– Da vi ikke fikk noe svar på etterlysningen sjekket vi overvåkingskameraene. Det var der vi fikk svaret, forteller Eckhoff.

Sletvold fikk den triste beskjeden tidligere i dag.

– Jeg er kjempelei meg. Det er klart det var helt fælt å få den beskjeden, men så er det bedre å vite hva som har skjedd enn å gå rundt og lure, sier hun.

Får erstatning

Sletvold er glad for at saken er avklart, men mener Posten må stå til ansvar.

– De som ringte meg fra Posten sa at de skulle erstatte bildet mitt, så det setter jeg veldig pris på. Men det er dyrt og mye arbeid å skulle lage et nytt et, så de må nok ut med en betydelig større sum enn de 40.000 kroner maleriet kostet, sier hun.

Når det kommer til Postens behandling av saken er hun veldig fornøyd med kontoret i Tromsø, men etterlyser bedre informasjon når pakken har forlatt byen.

– Jeg prøvde flere ganger og ringe dem for å høre om saken, men det var veldig vanskelig å få svar. Jeg savnet en kontaktperson som kunne holdt meg oppdatert, sier hun.

Sletvold skal nå ha et par dager fri før hun starter på nytt igjen med maleriet.

– Jeg vet ikke om jeg vil klare å lage et like bra maleri denne gangen. Men hvem vet, kanskje blir det mye bedre enn det forrige, sier Sletvold som velger å være positiv.

Når det neste bildet er ferdig skal Sletvold selv ta det med seg til Bergen.