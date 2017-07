Han blir ny direktør ved Nord-Norges Europakontor

Nilsen har tidligere jobbet som politisk rådgiver og byråd i Tromsø kommune. Han har også vært prosjektleder for Innovasjon Norge. 1. oktober tar Nilsen over som direktør i Nord-Norges Europakontor for Trond Haukanes som har hatt denne stillingen i fire år.

– Det er veldig spennende og jeg ser fram til å begynne i en veldig viktig jobb for Nord-Norge, sier Nilsen.

– Hva ser du mest fram til?

– Å være en god oversetter for Nord-Norge og alt det som er relevant for Nord-Norske interesser. Alt fra regionalpolitikk, fiskeripolitikk og EUs arktiske politikk som kan bli viktig for landsdelen, sier Nilsen.

– Hvilke utfordringer vil du møte?

– EUs arktiske politikk må jeg jobbe mye med. Det er mye informasjons- og lobbyarbeid som må gjøres så vi ikke havner i en situasjon der spesielt næringslivet blir hemma på grunn av dårlig kunnskap om det virkelige Arktis i EU.

Nilsen slutter i sin nåværende jobb i slutten av september, og det er ikke klart hvem som vil ta over for han.

– Jeg var ikke utkikk etter ny jobb. Jeg har skrevet en doktorgrad som går nært opp til det den nye jobben handler om. Hos Nord-Norges Europakontor får jeg jobbet praktisk og konkret med ting jeg både har jobbet med og studert, sier Nilsen.

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner eier Nord-Norges Europakontor, som er Nord-Norges lobbyaktør i Europa.

– Dette er en svært viktig ansettelse i en tid hvor det skjer mye i EU av stor betydning for Nord-Norge. Jeg ser fram til samarbeidet med den nye direktøren vår i Brüssel, sier styreleder for Nord-Norges Europakontor, Tomas Norvoll, i en pressemelding.