Flere svindelforsøk – nå advarer politiet

I ett av tilfellene har et firma fra Bodø latt seg lure av gjerningsmennene og betalt ut cirka 35.000 EUR til en utenlands bankkonto.

Fredag formiddag har politiet i samarbeid med selskapet og bankforbindelsen prøvd å stoppe overføringen. Saken etterforskes og vil bli fulgt opp gjennom politiets ulike internasjonale samarbeidskanaler.

Utgir seg for å være direktøren

Det kan virke som at gjerningsmennene på forhånd vet nøkkelroller i selskapene, for eksempel hvem som er direktør og økonomiansvarlig. Mailene sendes så det ser ut som at det er direktør eller daglig leder i selskapet som sender det ut. Der ligger det en ordre til økonomiansvarlig om utbetaling av penger. Det er også eposter med forespørsel om saldo på konto. Det kan være vanskelig å oppdage av disse grunner av det er en svindelmail.

– Vær årvåkne

Ettersom at det er flere selskap i Bodø som har opplevd å få slike mailer ønsker politiet nå å gå ut med en advarsel og samtidig be ansatte om å være årvåkne mot lignende hendelser. Av erfaring er det gjerne organiserte kriminelle i utlandet som står bak slike svindelforsøk og bedragerier, og forebyggin er derfor det viktigste tiltaket man kan gjøre for å unngå å bli utsatt selv.

Kjennetegn man må være oppmerksom på

Er det en e-post eller SMS hvor du blir bedt om å overføre penger uten videre dialog og at dette haster kan dette være et svindelforsøk

Les e-posten nøye å se etter unormale elementer. Dette kan eksempelvis være manipulert fra-felt og svar-felt, bruk av .com i stedet for .no.

Formuleres e-posten med en fremtoning i retning av tillitt, trussel eller fristelser så er dette kjente tegn på svindelforsøk

Se godt på og kontroller betalingsinformasjon og/eller faktura mot tidligere transaksjoner

Klare råd til virksomheter

Les e-post hvor det anmodes om overføring av penger to ganger

Ledelsen bør informere sine økonomimedarbeidere på forhånd, hvis de vet at det kan være aktuelt med raske pengeoverføringer i tiden som kommer

Hvis du som økonomimedarbeider mottar epost fra sjefen om å overføre penger, så send sjefen en SMS hvor du ber om at oppdraget bekreftes

Dersom transaksjonen er utført

Ring banken med en gang for å varsle om hendelsen

Anmeld saken til politiet