Hurtigbåt sliter - må ha hjelp fra dykkere

- Den har fått noe i propellen og måtte gå med redusert fart. Nå legger den til ved Engenes, og så skal vi få en dykker ned for å sjekke hva det er for noe. Vi får også lastet over passasjerene i en annen båt slik at de kommer seg til Harstad i 11.30-12.00 tiden, sier Kurt Bones, daglig leder i Troms Fylkestrafikk.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Har reservebåt klar

Båten skulle opprinnelig vært i Harstad klokka 10.00, men Bones forventer ikke flere forsinkelser.

- Hvis det skulle vise seg å være noe mer alvorlig, så har vi en reservebåt klar i Harstad, sier Bones.