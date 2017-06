– Våre annonsører og abonnenter blir stadig mer digitale. Det samme må vi være , sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen i Vesterålen Online og SortlandsAvisa (SA) om endringen, som gjennomføres i slutten av juli.

Nilsen forklarer at årsaken til endringene er VOLs plussløsning, som ble innført 30. januar.

– Folk vil ha VOL. Siden abonnementsordningen til VOL ble introdusert, har vi hatt en fantastisk vekst. Vi har derfor kommet til at vi skal satse enda hardere på vår digitale avis. Innholdet fra SA flyttes derfor over på VOL . Vi må vokse digitalt sammen med våre lesere, sier Nilsen.

Samtidig varsler han at det også skal satses på papirmagasiner i Vesterålen.

– Papirutgaven til SA vil i fremtiden ikke komme ukentlig, men vi kommer til å gi ut flere sesongtilpassede magasiner , sier Nilsen.

Ringer alle

SAs kundesenter vil i løpet av denne og neste uke kontakte alle abonnenter. Man får da hjelp til å flytte sitt abonnement over til VOL. Hvis man, etter at abonnementet er flyttet, ønsker ytterligere hjelp til å få logget seg på VOL pluss, kan man ta med smarttelefonen eller nettbrettet sitt og kommer til kontoret vårt på Storsenteret. Vi vil da hjelpe til med å få logget på.



Beholder alle

Avisen har i dag to ansatte. Disse blir overflyttet til VOL.

– SortlandsAvisa har gjennom mange år vært et godt produkt. Men i løpet av de nesten 10 år som har gått siden avisen ble etablert, har den daglige avislesingen i Norge sunket med cirka 20 prosent. Så sent som i 2005 leste hver nordmann 2,0 papiraviser hver dag. I 2015 var dette sunket til 0,8. Vi tar konsekvensen av at leserne først og fremst ønsker mer og bedre journalistikk på digitale flater , sier Nilsen.

- Skjønner behovet

SA kom med sin første ordinære utgave 10. januar 2008. Gard Lehne Borch Michalsen og Kenneth Pedersen, som døde høsten 2015, etablerte avisen sammen. Michalsen driver i dag nettstedet Medier24, som skriver om den norske mediebransjen. Få kjenner bransjen bedre enn Michalsen, og han skjønner beslutningen om å legge ned den ukentlige papirutgaven.

– Det er selvsagt litt rart når avisa forsvinner slik vi kjenner den i dag. Men det er vanskelig å være uenig i - eller ikke forstå - bakgrunnen for avgjørelsen: Leserne er blitt stadig mer digitale , og den veksten VOL har hatt både på trafikk og brukerbetaling har vært imponerende. Da forstår jeg veldig godt behovet for fullt fokus på å lage et best mulig VOL, og det er enklere hvis man ikke også skal lage en papiravis, sier han.

– Samtidig som dette høres riktig ut nå, mener jeg SortlandsAvisa har vært viktig, og at det var riktig å etablere den. Den har betydd mye for aviskonkurransen i Vesterålen, og har vært viktig for den felles kraften VOL og de andre lokalavisene har blitt. Jeg tror og håper også den har betydd noe for Sortland - for byen, sortlendingene, byutviklingen og lokaldemokratiet. Og håper den ånden skal leve videre også på VOL, sier Michalsen.

Fortsetter

Geir Bjørn Nilsen understreker at Andøyposten og Vesteraalens Avis ikke er omfattet av endringene som skjer i SA og VOL.

– VOL har egne reportere i alle kommuner i Vesterålen, og kommer som før til å rapportere store og små nyheter helt uavhengig av hva Andøyposten og Vesteraalens Avis skriver, sier Nilsen.