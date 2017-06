Skulle få igjen 413 kroner på skatten – fikk 126.000

Det var mens han var på pause i jobben som bussjåfør for Nobina at Stig Ingar Nilsen tok seg tid til å sjekke nettbanken. Der så bussjåføren at han hadde fått en utbetaling på 126.000 kroner. Det første han tenkte var at her er det noe som ikke er rett.

Må ha skjedd en feil

– Da jeg mottok ligningen, sto det at jeg skulle få 13.000 kroner tilbake, men da skatteoppgjøret kom i natt hadde det stått at jeg bare skulle få 413 kroner , så jeg var i utgangspunktet litt småsur, forteller han.

– Men da jeg sjekket nettbanken sto det plutselig 126.000 kroner. Her er det noen som må ha plusset på noen nuller eller noe, forklarer Nilsen.

Da iTromsø snakket med ham torsdag formiddag, hadde han ennå ikke vært i kontakt med Skatteetaten.

– Kanskje man får beholde pengene hvis man ikke sier noe, fleiper Nilsen.

Kan ikke kommentere

Kommunikasjonsrådgiver i Skatt Nord, Sara Katrine Olsen, forteller at en slik feil hører sjeldenheten til. Hun kan imidlertid ikke si hva det er som har skjedd i Nilens tilfelle.

– Skatteetaten kan ikke kommentere enkelttilfeller i mediene, men vanligvis skjer dette fordi grunnlaget i skattekortet er feilaktig, sier Olsen.

Dessverre for Nilsen må Skatteetaten få tilbake pengene sine.

– Han bør ta kontakt med Skatteetaten, så må man se på hva som har skjedd feil i dette tilfellet. Enten er det noe enkelt han kan korrigere selv, eller så må han ta kontakt med oss, så vi kan finne en løsning sammen, sier Olsen.

Gjennomsnitt på 11.002 kroner

Nesten 40.000 skattytere i Tromsø kommune kan vente seg tilgodeskatt i løpet av de neste to ukene. De aller fleste får pengene sine i dag. Totalt er det over 400 millioner kroner som skal deles ut, noe som gir en gjennomsnittlig tilgodeskatt på 11.002 kroner for skattyterne i kommunen.

Ikke alle like heldige

7.092 personer i kommunen må betale restskatt, og den gjennomsnittlige restskatten per person i kommunen havnet i år på 16.958 kr.