Slik blir sommerens festivaler

Det er ikke alltid enkelt å få med seg alt som rører seg i løpet av en festivalsommer.

Allerede har Lyngen Rock og Reker gått av stabelen, men det er mye mer å glede seg til i løpet av juni, juli og august.

Se oversikt nederst i saken.

– Hver helg

En av dem som har vært i bransjen i flere tiår er Robert Dyrnes, som er eks festivalsjef for Buktafestivalen.

– Det skjer ting nesten hver helg i landsdelen fra og med nå og ut august. Jeg har tenkt meg en plass, men jeg rekker dessverre ikke over så mye. Men her er det alle muligheter til å reise fra Karlsøyfestivalen til Træna og Sørøyrocken, sier Dyrnes til iTromsø.

– Jeg har inntrykk at det er et veldig bra tilbud for alle, sier Dyrnes, som nå er artistbooker for Buktafestivalen.

Høy kvalitet