Pensjonerer seg for å drive forskning

I en pressemelding fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skriver sykehuset at Revhaug nå skal drive med forskning ved Universitetet.

– Arthur Revhaug har de siste ti år ledet en del av vår virksomhet hvor det har skjedd mye, blant annet innføring av robotkirurgi og stor oppmerksomhet på kreftbehandling.

Takker for innsatsen

– Jeg vil takke han for innsatsen og har forståelse for at han nå vil bruke tid til forskning i sin opprinnelige stilling som professor ved Universitetet i Tromsø, sier administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Sykehuset skal nå ut på jakt etter ny leder til klinikken – som har 650 ansatte i Tromsø, Harstad og Narvik.

Fortsatt forsker

Han forlater imidlertid ikke klinikken helt og holdent – han skal være forskningsleder der samtidig som han vil arbeide som professor 1 ved UiT