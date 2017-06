Mens andre graver opp palmene, dreper Johan dem med kokende vann

Mens Henrik Romsaas og andre frivillige har jobbet i fire år med å grave opp tromsøpalmer fra Folkeparken-Telegrafbukta-Sydspissen-området, har østfoldbonden Johan Kristian Rud og firmaet Heatweed Technologies AS – sammen med et nederlandsk firma – utviklet en maskin som kan gjøre jobben på rekordtid.

Det er i hovedsak snakk om en høytrykksspyler, hvor vannet holder temperaturer på over 100 grader uten å fordampe.

– Vi har brukt ti år på å utvikle den, og har jobbet tett med blant annet Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi er også en del av tverrvitenskapelig forskningsprosjekt på ugressbekjempelse som involverer 11 europeiske landbruksuniversiteter og forskningsinstitusjoner, forteller Rud, som er på besøk i Tromsø for å demonstrere maskinen for blant annet Statens vegvesen, Mesta AS og Studentsamskipnaden.

Gammel kunnskap

Ifølge Rud har man lenge visst at kokende vann er et effektivt ugressmiddel.

– Etter at hun hadde kokt poteter, brukte bestemoren min å slå ut det kokende vannet rundt kjøkkentrappa for å holde ugresset i sjakk, og I USA ble en måte å bruke kokende vann til å ta livet av ugress patentert allerede i 1884. Dette er altså ikke noe nytt, forteller han og ler.

Det som imidlertid hele tiden har vært en utfordring, er at teknologien har vært ustabil og resultatene sprikende. Mye har imidlertid skjedd de siste 20 årene, med vridningen mot bærekraftig teknologi og strengere kontroll av sprøytemidler.