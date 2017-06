Hurtigbåtkaia åpnet

Til korpsmusikk og applaus la Fløyfjell til kai klokka 10.00 onsdag. Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestabakmo, fikk æren av å gå den nye landgangen og foreta den offisielle snorklippingen.

- Dette er en stor dag. Harstad har omsider fått en permanent kai for anløp av hurtigbåter. Dette er en kai som kommer til å fungere i tiår framover, og er tilrettelagt for å ta imot fremtidens hurtigbåter. Harstad er et knutepunkt i Sør-Troms og fortjener kaifasiliteter som dette, sier Prestbakmo.

Havnesjef Ivar F. Hagenlund var like stolt.

- Om lag 200.000 passasjerer benytter seg av hurtigbåtforbindelsene til og fra Harstad. Denne kaia blir et smykkeskrin for alle brukerne, sa Hagenlund blant annet. Kaia har kostet 30 millioner og er levert både på budsjett og i henhold til avtalte tidsfrister.