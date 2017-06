Reiseforsikringen din dekker ikke nødvendigvis barna dine

Mange unge voksne bor fortsatt hjemme hos familien og tror at forsikringen også gjelder dem. Dette er ikke tilfelle fra den dagen du fyller 21 år, noe som fort kan skape problemer.

– Folk tenker ofte ikke over det før ferien, og ringer i ettertid når en hendelse har skjedd. Nå nærmer det seg høytid for de telefonsamtalene, sier pressekontakt i Tryg Forsikring, Arvid Steen.

Kan bli dyrt

Dersom du reiser utenfor Europa kan det bli kostbart å ikke være dekket av reiseforsikring.

– Hvis du blir syk i for eksempel USA og må fraktes hjem med sykehusfly kan dette bli veldig dyrt. Sykehusopphold og flyreisen kan fort komme opp imellom 500.000 og en million kroner, sier Steen, og fortsetter:

– Mange tror at ambassaden kan hjelpe dem med å dekke utgiftene.

Glemmer reiseforsikring

Steen tror grunnen til at mange ikke er klar over dette er todelt.

– Noen har ikke sjekket vilkårene og tror automatisk at reiseforsikringen gjelder alle barna som bor hjemme. Andre har ikke tenkt noe særlig over det. Det er mange som drar på ferie uten å tenke over reiseforsikring i det hele tatt, sier han.