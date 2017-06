Trekker pliktmeldingen

– Debatten har gått lenge uten at Stortinget klarer å enes om en løsning. Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet melding om tilbaketrekking av stortingsmelding om pliktsystemet for torsketrålere. Stortinget ba våren 2016 regjeringen nedsette en kommisjon for å gjennomgå alle de tre pliktene. Kommisjonen leverte sin rapport i oktober 2016, og regjeringen fremmet stortingsmelding om pliktsystemet 17. mars 2017. I stortingsmeldingen la regjeringen fram forslag om å avvikle pliktsystemet mot en forholdsmessig kompensasjon fra næringen.

– Pliktsystemet har vært prøvd og forsøkt tilpasset gjennom flere tiår, men har ikke fungert. Det er de fleste enige om. Med vårt forslag ønsket vi få en endelig avklaring. Rammebetingelsene må være stabile og forutsigbare for at vi skal få lønnsomme bedrifter, helårlige arbeidsplasser og samfunnsøkonomisk lønnsom drift, sier Sandberg.

Når regjeringen nå trekker meldingen betyr det at det ikke foreligger forslag om endring av pliktene. Det innebærer at gjeldende regelverk videreføres.

– Dette gjør vi av hensyn til den delen av næringen som er underlagt plikter, og andre berørte. En fortsatt usikkerhet om hva som blir utfallet i denne saken er ingen tjent med. Dagens regelverk er næringen tross alt godt kjent med, sier fiskeriministeren.