Kan få Patriot-system

Det kjente amerikanske Patriot-systemet er et av få alternativer dersom Norge skal kjøpe ferdigutviklet langtrekkende luftvern, skriver adressa.no



Forsvarssjefen sier at det er Ørland og Evenes som er de to naturlige lokaliseringene for de nye luftvernkapasitetene, skriver adressa.no denne uke.

- Dette er ikke noe rakettskjold. Det er snakk om luftvern for å beskytte våre baser, som er viktig for alt av flyoperasjoner. Det vil også beskytte de basene som ligger innenfor de samme områdene, som er viktige for mottak av alliert støtte, sier forsvarssjefen.