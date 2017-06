Ut å kjøre i sommer? Her møter du asfaltarbeid

I løpet av de kommende månedene skal veidekket på over 3.900 kilometer riks- og fylkesveier vedlikeholdes. Asfaltkontraktene har en samlet verdi på 2,9 milliarder kroner, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Er du en av dem som skal på kjøretur i sommer? Øverst i saken kan du søke opp ditt distrikt og sjekke hvor du vil møte på asfaltarbeider.

Vegvesenet oppfordrer sommertrafikantene til å vise hensyn til arbeiderne.

- Hver eneste dag er veiarbeiderne utsatt for farlige hendelser. De som arbeider på veien har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på. Derfor er det viktig at bilister respekterer skilting og de som dirigerer trafikken. Slik kan de som arbeider der ha en trygg arbeidsplass. Slik kan bilistene også slippe skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

