Nødetater på redningsøvelse

Det sier øvelsesleder Knut Bjørklund om torsdagens planlagte øvelse inne i tunnelen mellom Seljestad og Sama.

- Vi er pålagt å gjennomføre katastrofeøvelse i løpet av byggeperioden. Torsdag klokken 10.00 vil det gå en alarm i tunnelen som entreprenør Aldesa er i ferd med å lage i Harstadpakken, sier Bjørklund.

- Brannvesen, ambulanse og politi vil være involvert i øvelsen som vil pågå i løpet av to timer. Det er snakk om at vi bruker markører inne i tunnelen. Episoder av alvorlig art kan skje i forbindelse med sprenging av masse.

- Det er en del av scenarioet der blålysetatene i byen vil være involvert. Øvelsen vil ha minimal påvirking på trafikken som går på Rv 83. Det vil derfor ikke være behov for noe trafikkomlegging i området, opplyser Knut Bjørklund, som er øvelsesleder for dagens øvelse. Han jobber også som samfunnskontakt og HMS-medarbeider for Aldesa under byggeperioden.