MDG Harstad støtter NHO

​Lasse Høe, gruppeleder for MDG Harstad, blir på dagens kommunestyremøte å støtte NHO Reiseliv sitt forslag om skjenking av brennevin ute, som er en endring av Ruspolitisk Handlingsplan i Harstad som ble vedtatt i 2016.

- Dette har blitt diskutert i styret til MDG Harstad og selv om Miljøpartiet De Grønne står for en streng regulering av alkohol, kan lokallag gjøre egne vurderinger om hva som er fornuftig i henhold til lokalt uteliv. Vi ser ingen problem med at uteplassene i Harstad kan servere brennevin utendørs.

- Men vi ønsker også å påpeke at vi forventer at utestedene tar ansvar og ser til at dette ikke fører til økt fyll, bråk og lignende, men holder seg på et nivå som det vi har i dag. Dersom dette vil vise seg å bli et problem, er dette noe som er nødt til å trekkes tilbake. sier talsperson i MDG Harstad, Aurora Bårdsen Nielsen.

Iht. vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan tillates ikke skjenking av brennevin ute i Harstad. Administrasjonen har ikke adgang til å gi dispensasjon fra planen. NHO Reiseliv lokallag Harstad har nå bedt ordføreren om skjenking av brennevin ute tas opp til ny politisk behandling. Rådmannen legger fram en tilrådning i to alternativer, hvor den ene er at Harstad kommune avslår søknaden fra NHO Reiseliv lokallag Harstad om å endre Rusmiddelpolitisk handlingsplan pkt. 3.2.1 c) c. Skjenking av brennevin ute tillates ikke.