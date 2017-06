Dømt for fyllekjøring

Den unge mannen som er bosatt på Sortland, satte seg inn i en bil i fjor og høst og kjørte avgårde, selv om han var påvirket av alkohol. Mannen skal ha kjørt bilen over en avstand på fem kilometer. En pusteprøve viste at han hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,6 promille.

I Vesterålen tingrett ble mannen dømt til 24 dagers fengsel, i tillegg til at han må betale en bot på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Vedkommende mister også retten til å kjøre bil for en periode på to år og må også avlegge ny førerprøve når perioden har utgått.