Må sone i fengsel

En mann i 20-årene bosatt i Hadsel må sone ett år i fengsel for besittelse av narkotika.

Det mest alvorlige tiltalepunktet, bemerkes det i dommen fra tingretten, er besittelse av 177 gram amfetamin, tre depotplaster med Fentanyl og ett gram hasj, skriver Bladet Vesterålen denne uke.

Narkotikaen var oppbevart på hybelen mannen disponerte. I tillegg ble han knepet med 150 gram hasj og to gram marihuana på Evenes flyplass. Dette opplyste han var til eget bruk.

Mannen er gitt noe fradrag i straffen for tilståelsen av hasjen, og en betydenlig reduksjon av straffen fordi det er gått mer enn to år siden den mest alvorlige delen av saken ble avdekket. Tingretten har slått fast at mannen ikke kan kladres for tidsforløpet, skriver avisa.