I fire år har de jobbet for å fjerne tromsøpalmen – sjekk resultatet

– Man ser at det går raskere og raskere å gå gjennom området for hvert år. For fire år siden var vi to personer som brukte tre timer på å fjerne tromsøpalmene. I år brukte vi ti minutter, konstaterer Romsaas.

Onsdag var Romsaas og de andre frivillige på plass ved Telegrafbukta for fjerne palmer for fjerde året på rad.

Bildet til venstre, som er vedlagt øverst i artikkelen, viser et område på sørspissen, ved Robukta i 2012. Bildet til høyre viser samme lokasjon i 2016. Bildene viser at tromsøpalmen er betydelig redusert.

I de siste fire årene har Henrik Romsaas, og flere andre frivillige, jobbet for å rydde området Folkeparken-Telegrafbukta-Sydspissen for tromsøpalmer.

Og du trenger ikke gift, eddik eller salt for å få bukt med palmene. Oppskriften er enklere enn som så.

– Vi graver opp «knollene», deler dem opp og lar de tørke. Det går faktisk an å fjerne tromsøpalmer fra enkelte områder ved å grave den opp, sier Romsaas.

Myte

– Dette er stikk i strid med myten om at palmen er umulig å bekjempe. På bildene ser man en linje, hvor vi på den ene siden har fjernet palmene. Den andre siden er en slags form for kontroll, forklarer han.

De frivillige er fortsatt ikke ferdig med å rydde området ved Telegrafbukta, så det blir nok en dugnad neste uke.

– Dette er en effektiv måte å fjerne den på, samtidig er det miljøvennlig og man får trim. I tillegg er det sosialt.

«Fem palmer om dagen»

Romsaas forstår at mange kanskje er har nostalgisk forhold til den svartelistede arten, men poengterer at den faktisk er giftig.

– Hvis alle tromsøværinger tok fem tromsøpalmer om dagen, så ville vi fått redusert den kraftig.

– Dette prosjektet handler om at vi ønsker at friområdene skal være litt mer stelt enn det er i dag, og vi vil hindre at tromsøpalmen tar over. Vi skulle gjerne sett at flere gårdeiere og grunneiere gjør det samme, sier han.