En app for sparing

DNB har latt seg inspirere av treningsteknologien og lanserer nå en app som skal hjelpe Ola og Kari å få fart på sparingen.

-På samme måte som Fitbit og andre treningsklokker har lokket nordmenn opp av sofaen og i bevegelse, tror vi at appen «Spare» kan motivere oss til å spare mer og smartere, sier personmarkedssjef i DNB Trond Bentestuen i en pressemelding.

Altfor mange nordmenn sparer på impuls, setter seg ikke mål og mangler en plan, viser en undersøkelse utført av Ipsos for DNB.

-Sparing er ikke en spurt, det er maraton. Det krever motivasjon, utholdenhet og viljestyrke- ikke ulikt trening. Det er en utrolig god følelse når man mestrer den jevnlige sparingen og ser at sparepengene vokser, sier Bentestuen.

Spar smartere

Med “Spare” får du et personlig forhold til sparingen, bedre oversikt, mulighet til å sette deg sparemål og ta aktive valg slik at du kan spare på en måte som passer for deg. På den måten blir sparing en del av hverdagen.

-Vi ser at nordmenn fortsatt har mye sparing stående på bankkonto til lav rente, som over tid gir negativ kjøpekraft. Med «Spare» gjør vi det enklere å komme i gang med fonds- og aksjeinvestering for den langsiktige sparingen, sier Bentestuen.

I første omgang er appen for DNBs kunder, men målet er at den skal vise alle nordmenns sparing, uavhengig av bank.

Nøkkeltall, nordmenn og sparing:

De fleste sparer: ni av ti oppgir at de sparer

ni av ti oppgir at de sparer Mangler sparemål: hele seks av ti oppgir at de sparer uten et mål

hele seks av ti oppgir at de sparer uten et mål Impulssparer: fire av ti impulssparer nå og da

fire av ti impulssparer nå og da Penger på konto: 77 prosent lar sparepengene stå på stedet hvil på bankkonto

Kilde: Forbrukerbarometeret for 2017, gjennomført av Ipsos for DNB