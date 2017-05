Skal du visning? Her er fellene du må være oppmerksom på

Det er høysesong for boligkjøp og boligsalg, og det er mye man skal ta hensyn til når man skal investere i en ny bolig.

Norges Takseringsforbund (NTF) advarer nå de over 400.000 nordmennene som skal på visning i vår om feller som kan koste titusner av kroner.

Vafler mot fuktskader

NTF skriver i en pressemelding at flere selgere benytter seg av lettvinte løsninger for å skjule problemer ved boliger.

– Nystekte vafler og duftlys kan være en smart måte å gjøre boligen attraktiv på, men det kan også brukes til å dekke over den lett gjenkjennelige lukten av fukt, sier NTF-takstmann Ottar M. Skare, som mener det heller ikke er uvanlig at folk maler over fuktskjolder på veggene eller prøver å skjule skader på tregulv eller tepper med en velplassert potteplante.

Bruk tid

– Da er det fort gjort å bli blendet av en strøkent stylet leilighet, mens du også stresses til å ta en avgjørelse veldig raskt når en gjeng andre interesserte kjøpere puster deg i nakken, advarer Skare.

Takstmennene går nå ut og advarer om at det å ta en forhastet avgjørelse fort kan koste titusenvis av kroner.

– Fuktskader er det vanligste problemet som kan bli svært dyrt å utbedre, men det er også et av de enkleste å oppdage på visning, sier Skare.

Sjekkliste

NTF har en omfattende sjekkliste du kan printe ut og ta med deg på visninger. Den går rom for rom, og forklarer hva du bør se etter og være oppmerksom på.