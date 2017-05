Mattilsynet fant mangler hos seks av ti sjømatprodusenter

– Selv om ikke alle manglene var like alvorlige, er det urovekkende at enkelte hadde grunnleggende hygieniske mangler, sier Mattilsynets seniorrådgiver Åsne Sangolt, som ledet tilsynskampanjen.

Av de 85 kontrollerte virksomhetene var alt i orden hos 28 bedrifter, mens seks hadde mindre mangler som ble påpekt. Hos hele 51 virksomheter endte kontrollen med varsel eller vedtak. Ingen ble stengt i kontrollen.

Det stilles spesielt strenge krav til hygienen ved produksjon av spiseferdige varer siden bakterien Listeria er en risiko i slike produkter. Virksomhetene må derfor ha gode rutiner for å hindre at bakterien dukker opp, og de må overvåke og kontrollere at Listeria ikke er i lokale og utstyr.

Selv om tallene er nedslående, er de faktisk lavere enn i 2013, da en tilsvarende undersøkelse endte med at åtte av ti fikk varsel eller vedtak.

